Определен ключевой возраст для защиты от развития деменции

JAMA: Физическая активность в среднем и пожилом возрасте снижает риск деменции

Физическая активность в среднем и пожилом возрасте может почти наполовину снизить риск деменции — к таким выводам пришли американские ученые, проанализировав данные более чем четырех тысяч человек. Работа опубликована в JAMA Network Open.

Исследование показало: самые активные участники в середине жизни и после 70 лет имели на 41–45 процентов меньшую вероятность развития деменции по сравнению с теми, кто двигался меньше всего.

Специалисты проследили судьбы участников на протяжении до 37 лет и сравнили, на каком этапе жизни физическая активность оказывает максимальный эффект. Выяснилось, что тренировки в молодости (около 30 лет) не влияют на дальнейший риск когнитивных нарушений, тогда как движение в период 50+ и особенно после 70 лет заметно защищает мозг от старения.

Авторы подчеркивают: данные могут изменить фокус профилактических программ. Усилия по поддержанию активности в среднем и пожилом возрасте — от регулярной ходьбы до умеренных тренировок — потенциально способны отложить или предотвратить развитие деменции, включая болезнь Альцгеймера.

Ранее стало известно, что люди старше 50 лет, одновременно страдающие депрессией и бессонницей, имеют почти вдвое более высокий риск развития деменции.