Обнаружен скрытый фактор болезни Альцгеймера

A&MH: Комбинация депрессии и бессонницы удваивает риск развития деменции

Люди старше 50 лет, одновременно страдающие депрессией и бессонницей, имеют почти вдвое более высокий риск развития болезни Альцгеймера и других форм деменции. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сент-Луиса, проанализировав электронные медицинские данные почти двух миллионов пациентов. Результаты опубликованы в журнале Aging & Mental Health (A&MH).

Авторы показали: сочетание депрессии и нарушений сна увеличивает вероятность деменции на 91 процент, тогда как только депрессия — на 70 процентов, а только бессонница — на 11 процентов. Причем повышенный риск наблюдается у представителей всех расовых групп, что говорит об универсальности механизма.

Ученые подчеркивают, что депрессия остается ключевым фактором риска, однако именно совмещение двух состояний резко усиливает опасность.

Авторы призывают врачей уделять больше внимания психическому состоянию пациентов, а системе здравоохранения — расширять доступ к терапии и программам поддержки: качественный сон и своевременная помощь при депрессии оказываются важнейшими элементами профилактики заболеваний мозга.

Ранее cтало известно, что повышение уровня молекулы NAD⁺ способно исправлять один из сбоев, связанных с болезнью Альцгеймера.