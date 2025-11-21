Похищенные в «Москва-Сити» миллионы предназначались теневому директору миллиардера

Похищенные при грабеже в «Москва-Сити» деньги предназначались главе IT-компании

Чемодан с миллионами рублей, похищенный при ограблении в «Москва-Сити», предназначался гендиректору IT-компании «Сирена-Трэвел» Михаилу Баскакову. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, криптоинвестор занял у Баскакова по старой дружбе более 100 миллионов рублей, мужчина написал расписку. В 2024 году он вложил в криптовалюту эти деньги, а также более 20 миллионов, которые получил от продажи своей машины Mercedes-Benz.

Пришло время отдавать долг, и криптоинвестор сделал заявку на обмен валюты и вызвал курьера, который бы привез ему деньги. Он планировал их отправить в Литву, где находится Баскаков.

Баскакова также называют «теневым директором» миллиардера Ибрагима Сулейманова, которого обвиняют в организации серии расправ и покушений.

25 мая 34-летний курьер приехал забрать заказ в «Москва-Сити». Ему передали чемодан и сказали, что в нем 127 миллионов рублей. Он вышел на улицу и собирался сесть в такси, но к нему подошли трое неизвестных. Один из них, чтобы отвлечь, спросил, как называется эта башня. После этого злоумышленники выхватили у курьера чемодан и убежали. Этот момент попал на видео.

На следующий день нападавших задержали.