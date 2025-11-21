Половина россиян готовы жить в недостроенных домах

Эксперт по строительству Нестеров: Россияне готовы жить в недостроенных домах

Высокие ставки по ипотеке толкают россиян вместо покупки квартиры строить дом, при этом почти половина из них готовы жить в недостроенном здании. Такие данные следует из опроса ТСТН, результаты которого озвучил генеральный директор торговой сети Анатолий Нестеров в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что высокая ставка по ипотеке плохо отразилась на уровне продаж квартир, однако вопрос покупки жилья все равно остался актуальным. Чтобы его решить, россияне обратили внимание на строительство домов — такой ответ дал 41 процент участников опроса. Более трети опрошенных отметили, что переехали в дом из-за необходимости расширить жилплощадь, а четверть — благодаря возможности работать удаленно.

«В частных домах россияне больше всего ценят благоприятную среду (36 процентов) — отсутствие шума и соседей, а также лучшую экологическую ситуацию. Еще четверть участников опроса выбирают дом из-за наличия своего участка земли. А 14 процентов считают, что строительство дома лучше, чем покупка квартиры из-за возможности вкладывать деньги постепенно», — говорится в исследовании.

49 процентов опрошенных готовы заселиться в недостроенный дом при наличии сантехники и отопления. Анатолий Нестеров Эксперт по строительству

Нестеров отметил, что стоимость строительства «коробки» дома за квадратный метр часто ниже, чем цена квадратного метра в новостройке, особенно если использовать современные материалы. Далее, отметил он, можно постепенно делать отделку, подводить коммуникации, тратя на это деньги постепенно, а не единоразово, как при покупке или взносе на квартиру. Кроме того, приобретая или строя дом, владелец становится еще и собственником земельного участка, который будет только расти в цене, заключил эксперт.

Ранее эксперт в сфере индивидуального жилищного строительства Константин Пулькин заявил, что жизнь в частном доме выгоднее, чем в квартире.