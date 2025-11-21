Популярный бренд выпустил мужские трусы с необычной деталью на гениталиях

Итальянский бренд Intimissimi выпустил мужские трусы с гирляндой

Популярный итальянский бренд Intimissimi выпустил мужские трусы с необычной деталью на гениталиях. Соответствующий товар появился на сайте марки.

Трусы-боксеры из новогодней коллекции выполнены из хлопка и украшены игрушечным пингвином в костюме елки. При этом на нем имеется гирлянда, которая включается нажатием на его перчатку. Стоимость новинки составляет 2799 рублей.

В описании к товару уточняется, что перед стиркой плюшевую деталь необходимо снять.

