Ценности
20:31, 21 ноября 2025Ценности

Популярный бренд выпустил мужские трусы с необычной деталью на гениталиях

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: intimissimi.ru

Популярный итальянский бренд Intimissimi выпустил мужские трусы с необычной деталью на гениталиях. Соответствующий товар появился на сайте марки.

Трусы-боксеры из новогодней коллекции выполнены из хлопка и украшены игрушечным пингвином в костюме елки. При этом на нем имеется гирлянда, которая включается нажатием на его перчатку. Стоимость новинки составляет 2799 рублей.

В описании к товару уточняется, что перед стиркой плюшевую деталь необходимо снять.

В октябре сообщалось, что российские мужчины ринулись колоть ботокс в гениталии. Так, стало известно, что россияне массово начали прибегать к скротоксу с целью улучшить состояние половых органов. Данная процедура разглаживает морщины и предотвращает повышенное потоотделение.

