Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана по двум причинам

Президент Ирана Пезешкиан: Надо перенести столицу из Тегерана, где мало воды

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил перенести столицу из Тегерана по двум причинам: перенаселение и дефицит воды. Его цитирует агентство Fars.

«У нас нет выбора. Это необходимость», — подчеркнул иранский лидер. По его словам, если население мегаполиса продолжит расти, не получится обеспечить водой всех его жителей, ее слишком мало.

Пезешкиан добавил, что проблема нехватки воды коснулась не только столицы страны, но и некоторых иранских провинций.

Последние пять лет в Иране фиксируется устойчивое снижение количества осадков. В 2025 году в Тегеране выпало осадков на 40 процентов меньше нормы.

5 ноября телеканал Al Jazeera сообщал, что главный источник питьевой воды столицы Ирана Тегерана может иссякнуть в течение двух недель. Отмечается, что Иран переживает самую сильную засуху за последние десятилетия.