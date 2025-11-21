Мир
04:01, 21 ноября 2025

Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана по двум причинам

Президент Ирана Пезешкиан: Надо перенести столицу из Тегерана, где мало воды
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил перенести столицу из Тегерана по двум причинам: перенаселение и дефицит воды. Его цитирует агентство Fars.

«У нас нет выбора. Это необходимость», — подчеркнул иранский лидер. По его словам, если население мегаполиса продолжит расти, не получится обеспечить водой всех его жителей, ее слишком мало.

Пезешкиан добавил, что проблема нехватки воды коснулась не только столицы страны, но и некоторых иранских провинций.

Последние пять лет в Иране фиксируется устойчивое снижение количества осадков. В 2025 году в Тегеране выпало осадков на 40 процентов меньше нормы.

5 ноября телеканал Al Jazeera сообщал, что главный источник питьевой воды столицы Ирана Тегерана может иссякнуть в течение двух недель. Отмечается, что Иран переживает самую сильную засуху за последние десятилетия.

