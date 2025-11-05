Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:28, 5 ноября 2025Экономика

Через две недели в столице Ирана кончится питьевая вода

Al Jazeera: Питьевая вода в Тегеране может кончиться через две недели
Александра Качан (Редактор)

Фото: TMorteza Nikoubazl / NurPhoto / Getty Images

Главный источник питьевой воды столицы Ирана Тегерана может иссякнуть в течение двух недель из-за сильнейшей засухи, наступившей в стране. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Амир Кабир, одна из пяти плотин Тегерана, которые обеспечивают жителей питьевой водой, сейчас вмещает всего 14 миллионов кубометров воды — восемь процентов своей пропускной способности. По данным местной водопроводной компании, такого количества жидкости хватит на две недели.

В Тегеране проживают около 10 миллионов человек, потребление воды за день достигает трех миллионов кубометров. В последние дни водоснабжение в некоторых районах было прекращено в целях экономии. Минувшим летом также фиксировали частые перебои подачи ресурса.

Иран переживает самую сильную засуху за последние десятилетия. В октябре уровень осадков в Тегеране оказался почти рекордно низким за столетие. В 2024 году плотина Амир Кабир удерживала 86 миллионов кубометров воды, однако с тех пор количество осадков в столичном регионе сократилось на сто процентов.

Ранее стало известно, что растущая по всему миру жара ежеминутно уносит жизнь одного человека.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Совбез России поднял ядерный вопрос. Путину предлагают испытать оружие массового поражения

    Создатель «Звездных войн» купил особняк в Лондоне по одной причине

    ЦБ повысил курс доллара

    Врачи подсказали способ выбрать правильную обувь и избежать проблем с ногами

    Названы два популярных направления в России для отдыха на зимних каникулах

    Трамп отчитался о завершенных конфликтах и пообещал закончить еще один

    Руководство UFC обратилось в ФБР из-за подозрительного поединка

    Москвичам назвали дату первого снегопада

    Жилые дома россиян попали под обстрел со стороны Украины

    Названы три главные угрозы для мировой экономики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости