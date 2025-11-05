Через две недели в столице Ирана кончится питьевая вода

Главный источник питьевой воды столицы Ирана Тегерана может иссякнуть в течение двух недель из-за сильнейшей засухи, наступившей в стране. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Амир Кабир, одна из пяти плотин Тегерана, которые обеспечивают жителей питьевой водой, сейчас вмещает всего 14 миллионов кубометров воды — восемь процентов своей пропускной способности. По данным местной водопроводной компании, такого количества жидкости хватит на две недели.

В Тегеране проживают около 10 миллионов человек, потребление воды за день достигает трех миллионов кубометров. В последние дни водоснабжение в некоторых районах было прекращено в целях экономии. Минувшим летом также фиксировали частые перебои подачи ресурса.

Иран переживает самую сильную засуху за последние десятилетия. В октябре уровень осадков в Тегеране оказался почти рекордно низким за столетие. В 2024 году плотина Амир Кабир удерживала 86 миллионов кубометров воды, однако с тех пор количество осадков в столичном регионе сократилось на сто процентов.

