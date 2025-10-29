Экономика
15:00, 29 октября 2025Экономика

Названы роковые последствия жары

Lancet: Жара уносит жизнь одного человека ежеминутно
Мария Черкасова

Фото: Freepik

Растущая по всему миру жара ежеминутно уносит жизнь одного человека. О роковых последствиях глобального потепления говорится в опубликованном в научном журнале Lancet исследовании.

Тепловой стресс уносит жизни примерно 546 тысяч человек в год, статистика показывает, что с 1990-х показатель вырос на 23 процента. Особенно уязвимы дети возрастом до года и пожилые люди.

Также отмечается, что в 2024 году из-за жары было потеряно рекордное число рабочих часов, что вызвало экономические убытки, особенно в бедных странах.

Авторы доклада призывают к незамедлительным действиям: переходу на возобновляемую энергетику, адаптации городов и изменению рациона питания в пользу более экологичных продуктов. Ученые предупреждают, если ничего не предпринять, ситуация будет ухудшаться.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал человечество изменить курс в борьбе с изменением климата, чтобы избежать катастрофы в будущем. «Мы не хотим, чтобы Амазония превратилась в саванну», — прокомментировал он.

