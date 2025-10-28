Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:00, 28 октября 2025Экономика

В ООН призвали изменить курс в решении глобальной проблемы

Генсек ООН Гутерриш: Нужно изменить курс по климату, чтобы избежать катастрофы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал человечество изменить курс в борьбе с изменением климата, чтобы избежать катастрофы в будущем. Найти новое решение глобальной проблемы глава организации потребовал в беседе с изданием The Guardian.

Мир потерпел неудачу в сдерживании глобального потепления и должен это признать — рост среднемировых температур не удастся остановить на отметке в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем в ближайшие несколько лет, заявил Гутерриш.

«Совершенно необходимо изменить курс, чтобы обеспечить как можно более короткие и малоинтенсивные выбросы, чтобы избежать критических ситуаций. Мы не хотим, чтобы Амазония превратилась в саванну. Но это реальный риск, если мы не изменим курс и не сократим выбросы как можно скорее», — предупредил глава ООН.

Ранее климатологи спрогнозировали, что на фоне изменения климата российские зимы потеплеют на 1-3 градуса к середине века.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина кончины Романа Попова

    Оглашен приговор генералу Росгвардии по делу о 140 миллионах рублей

    Лукашенко рассказал о спорах с Лавровым

    Стала известна личность погибшего пациента хирурга Елагина

    Вспышка ярости на парковке обернулась для россиянина сроком

    Названа проблема российских дорог

    Звезда «Универа» заявила о готовности родить четвертого ребенка

    В ООН призвали изменить курс в решении глобальной проблемы

    В России объяснили эффект от закона о круглогодичном призыве

    В Китае раскрыли последствия появления «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости