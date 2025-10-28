В ООН призвали изменить курс в решении глобальной проблемы

Генсек ООН Гутерриш: Нужно изменить курс по климату, чтобы избежать катастрофы

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал человечество изменить курс в борьбе с изменением климата, чтобы избежать катастрофы в будущем. Найти новое решение глобальной проблемы глава организации потребовал в беседе с изданием The Guardian.

Мир потерпел неудачу в сдерживании глобального потепления и должен это признать — рост среднемировых температур не удастся остановить на отметке в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем в ближайшие несколько лет, заявил Гутерриш.

«Совершенно необходимо изменить курс, чтобы обеспечить как можно более короткие и малоинтенсивные выбросы, чтобы избежать критических ситуаций. Мы не хотим, чтобы Амазония превратилась в саванну. Но это реальный риск, если мы не изменим курс и не сократим выбросы как можно скорее», — предупредил глава ООН.

Ранее климатологи спрогнозировали, что на фоне изменения климата российские зимы потеплеют на 1-3 градуса к середине века.