Российским зимам предрекли потепление

Климатолог Терешонок: Зимы в средней полосе России потеплеют на 1-3 градуса

К 2050 году зимы в Москве и всей средней полосе России могут потеплеть на 1-3 градуса. Такие изменения предрек начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок, пишет ТАСС.

Помимо этого, в северных областях годовой объем осадков рискует увеличиться на 20-40 миллиметров, а в южных — уменьшиться на такое же количество. «Зима в Москве и регионах становится теплее», — подчеркнул специалист.

Терешонок допускает скачки температуры и в обратную сторону, но общий тренд показывает рост показателей. «Насыщение атмосферы углеродами растет, как и парниковый эффект», — пояснил климатолог.

По прогнозам специалиста, к 2030 году средняя зимняя температура воздуха в Москве будет достигать минус 4 градуса. Для сравнения, в 1970 году показатель был на уровне минус 8 градусов, а в 1930-м — минус 9-10 градусов.

Ранее стало известно, что темпы глобального потепления в России обгоняют мировые в 2,5 раза. Особенно быстро температура повышается в Сибири и Арктике — здесь показатели выше в 3-3,5 раза. Вместе с повышением температуры в регионах учащаются экстремальные погодные явления — штормы, наводнения, засухи и ландшафтные пожары.