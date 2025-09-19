Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:37, 19 сентября 2025Экономика

Россия обогнала мировые державы в потеплении

ЦБ: Темпы потепления в России превышают мировые в 2,5 раза
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия обгоняет мировые державы по скорости климатических изменений. Такой вывод на основе данных Росгидромета сделал Центробанк в своем последнем докладе о климатических рисках, опубликованном на сайте регулятора для общественного обсуждения.

Согласно документу, темпы потепления в России превышают глобальный уровень в 2,5 раза: 0,5 градуса за десять лет против 0,18 в мире. Особенно быстро температура повышается в Сибири и Арктике — здесь показатели выше в 3-3,5 раза. Вместе с повышением температур в регионах учащаются экстремальные погодные явления — штормы, наводнения, засухи и ландшафтные пожары.

На севере главным последствием климатического кризиса является таяние вечной мерзлоты. Так, по прогнозам специалистов, к 2050 году площадь мерзлоты может уменьшиться на четверть, что может грозить целостности инфраструктуры. В южных регионах основной угрозой становится дефицит влаги. Как упомянуто в докладе, к концу века объем осадков может сократиться на 25 процентов. Дефицит осадков необратимо скажется на сельском хозяйстве. Вместе с тем участятся волны жары: через 25 лет экстремально жаркие периоды в Северо-Западном федеральном округе могут стать дольше на 8-9 дней, а число пожароопасных дней — вырасти до 11.

Ранее стало известно, во сколько обошелся Европе климатический кризис. Экономические потери из-за засухи и наводнений, случившихся летом 2025 года, превысили 43 миллиарда евро. К 2029 году сумма может вырасти до 126 миллиардов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа посоветовал Украине смириться с потерей территорий

    Путин рассказал о развитии вооруженных сил

    Келлог объяснил неспособность Трампа завершить конфликт за сутки

    Журналист осудил фон дер Ляйен после заявления о России

    Суд заочно арестовал Гозмана по делу о терроризме

    Порнозвезду Бонни Блю избили во время нового скандального секс-марафона

    Андролог назвала способы улучшить качество спермы

    В НАТО обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии

    В России доработали «уничтожителя артиллерии»

    Появились новые подробности о травме Овечкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости