Силовые структуры
13:24, 21 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыта масштабная схема поставки в Россию рабочих, таксистов и курьеров

В Петербурге полиция задержала организаторов схемы по легализации мигрантов
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Петербурге полиция задержала организаторов схемы поставки в Россию рабочих, таксистов и курьеров. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет о генеральном директоре нескольких коммерческих фирм, а также гражданине одного из государств Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Один из фигурантов заключен под стражу, а другой находится под домашним арестом.

По версии следствия, иностранец подыскивал среди соотечественников желающих легализоваться в России и предлагал за сумму от пяти до семи тысяч рублей оформить регистрацию в хостелах Невского района, где они в реальности не жили. Оформление трудового патента оценивалось в 28-34 тысячи рублей, а принимающей стороной был второй злоумышленник. Пользующиеся этими предложениями мигранты работали в учреждениях общественного питания, доставки, на строительных объектах или в службе такси. Таким образом было легализовано около трех тысяч иностранцев.

Ранее в Иркутской области полиция ликвидировала канал незаконной миграции.

