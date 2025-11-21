Раскрыта масштабная схема поставки в Россию рабочих, таксистов и курьеров

В Петербурге полиция задержала организаторов схемы по легализации мигрантов

В Петербурге полиция задержала организаторов схемы поставки в Россию рабочих, таксистов и курьеров. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет о генеральном директоре нескольких коммерческих фирм, а также гражданине одного из государств Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Один из фигурантов заключен под стражу, а другой находится под домашним арестом.

По версии следствия, иностранец подыскивал среди соотечественников желающих легализоваться в России и предлагал за сумму от пяти до семи тысяч рублей оформить регистрацию в хостелах Невского района, где они в реальности не жили. Оформление трудового патента оценивалось в 28-34 тысячи рублей, а принимающей стороной был второй злоумышленник. Пользующиеся этими предложениями мигранты работали в учреждениях общественного питания, доставки, на строительных объектах или в службе такси. Таким образом было легализовано около трех тысяч иностранцев.

Ранее в Иркутской области полиция ликвидировала канал незаконной миграции.