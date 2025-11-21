Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:33, 21 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыта грозящая россиянам злоупотреблением кофе и алкоголем проблема

Терапевт Тюрина: Скрытый стресс истощает работу надпочечников
Наталья Обрядина1

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Скрытый стресс постепенно истощает ресурсы организма, рассказала терапевт, специалист сервиса по подбору витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина. Разрушительные последствия этой проблемы она раскрыла россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Тюриной, длительный стресс истощает работу надпочечников — органов, отвечающих за выработку некоторых гормонов. Из-за этого организм теряет способность адаптироваться к нагрузкам, что приводит к повышенной утомляемости, головным болям и перепадам давления.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021

Вторым неочевидным последствием скрытого стресса врач назвала то, что человек начинает вести нездоровый образ жизни и пристращается к вредным привычкам. «Злоупотребление кофе, алкоголем, курением, а также хронический недосып усиливают воздействие стрессовых гормонов. Все это мешает организму восстановиться и усугубляет чувство усталости», — предупредила она.

Кроме того, скрытые стресс может ухудшать работу щитовидной железы. Тюрина объяснила, что в этом случае у человека замедляется обмен веществ, появляются сонливость и отечность.

Ранее диетолог Людмила Денисенко разрешила заедать стресс несколькими продуктами. В частности, она отметила, что при нервном перенапряжении помогает темный шоколад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал очень мощные санкции против России

    В России назвали условия победы в войне дронов

    Расправившийся с семьей российского бизнесмена узнал свою судьбу

    Семейная пара попала под удар ВСУ в российском регионе

    Внешний вид 17-летнего сына Анджелины Джоли с розовыми волосами вызвал споры в сети

    Подросток перерезал горло туристу у мемориала Холокосту в Европе

    Жених ростом 190 сантиметров нашел невесту на полметра ниже и поставил ее на табуретку

    На Украине получили повреждения все крупные ТЭС и ГЭС

    Трамп поставил срок Украине

    Одну категорию россиян предупредили о тяжелых днях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости