Раскрыта грозящая россиянам злоупотреблением кофе и алкоголем проблема

Терапевт Тюрина: Скрытый стресс истощает работу надпочечников

Скрытый стресс постепенно истощает ресурсы организма, рассказала терапевт, специалист сервиса по подбору витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина. Разрушительные последствия этой проблемы она раскрыла россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Тюриной, длительный стресс истощает работу надпочечников — органов, отвечающих за выработку некоторых гормонов. Из-за этого организм теряет способность адаптироваться к нагрузкам, что приводит к повышенной утомляемости, головным болям и перепадам давления.

Вторым неочевидным последствием скрытого стресса врач назвала то, что человек начинает вести нездоровый образ жизни и пристращается к вредным привычкам. «Злоупотребление кофе, алкоголем, курением, а также хронический недосып усиливают воздействие стрессовых гормонов. Все это мешает организму восстановиться и усугубляет чувство усталости», — предупредила она.

Кроме того, скрытые стресс может ухудшать работу щитовидной железы. Тюрина объяснила, что в этом случае у человека замедляется обмен веществ, появляются сонливость и отечность.

