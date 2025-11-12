Забота о себе
18:28, 12 ноября 2025

Диетолог разрешила заедать стресс несколькими продуктами

Фото: Jen Farley / Shutterstock / Fotodom

Прогулки, медитация и правильная еда помогают справляться со стрессом, рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко. В беседе с KP.RU она объяснила, какими именно продуктами разрешается заедать стресс.

В первую очередь врач отметила, что при нервном напряжении помогает темный шоколад. Денисенко объяснила, что вещества, содержащиеся в шоколаде, могут увеличить выброс в организме эндорфинов — гормонов радости и удовольствия. По ее словам, достаточно съедать около 40 граммов темного шоколада, или четыре-пять долек.

Диетолог также посоветовала добавить в рацион капусту: брюссельскую, белокочанную, брокколи. «Все растения семейства крестоцветных содержат вещества, способные снижать уровень тревожности и депрессии. А еще в них есть соединения серы, которые стимулируют выработку в организме ферментов, останавливают рост раковых клеток», — объяснила Денисенко.

Наконец, со стрессом помогут бороться оливковое масло, сельдерей, чеснок, солодка, жирная рыба, ромашковый чай, орехи и ягоды: малина, черника, ежевика и черная смородина.

Ранее диетолог Эльвира Белева предупредила, что некоторые продукты приводят к отекам. Людям с такой проблемой она порекомендовала отказаться от соленых огурцов.

