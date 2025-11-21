Экономика
14:45, 21 ноября 2025Экономика

России спрогнозировали резкий рост вывоза продовольствия в Африку

Глава «Агроэкспорта» Ильюшин: Экспорт продукции АПК в Африку превысит $7,5 млрд
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

К 2030 году суммарные доходы российских аграриев от сбыта продукции агропромышленного комплекса (АПК) в африканские страны могут превысить отметку в 7,5 миллиарда долларов. Резкий рост поставок отечественного продовольствия на этот континент спрогнозировал глава федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин, которого цитирует корреспондент «Ленты.ру».

Самым востребованным видом отечественной продукции у местных покупателей остаются зерновые агрокультуры. В среднесрочной перспективе хороший потенциал роста есть у поставок растительных масел, мясной и молочной продукции, рыбы, а также готовых продуктов питания, отметил Ильюшин. «Мы видим значительный потенциал в расширении поставок российской аграрной продукции в Африку», — резюмировал он.

Одним из самых перспективных направлений Ильюшин назвал экспорт масложировой продукции. За последние пять лет, пояснил он, объемы экспорта из России в африканские страны выросли на 72 процента. Главными покупателями этого вида продукции на континенте глава федцентра назвал государства Северной Африки.

Еще одним важным направлением для отгрузок продукции российского АПК стал Китай. По итогам первых десяти месяцев 2025 года поставки рапсового масла, в частности, увеличились почти на треть в денежном выражении и превысили отметку в миллиард долларов. А вот глобальный спрос на российскую пшеницу в последнее время стал, напротив, заметно падать. Так, в октябре количество импортеров сократилось с 50 до 30 стран. Вице-премьер Дмитрий Патрушев объяснял снижение экспорта неблагоприятной ценовой конъюнктурой на глобальном рынке.

