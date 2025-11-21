Экономика
14:37, 21 ноября 2025Экономика

Россиян предупредили о сокращении грибных дождей

Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В России наметился тренд на сокращение грибных дождей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.

Специалист объяснил, что грибные дожди и обложные осадки сокращаются из-за увеличения количества ливневых дождей. «Даже если месячная сумма осадков не меняется, то количество таких маленьких продолжительных дождичков будет уменьшаться, а количество ливней будет увеличиваться», — отметил он.

Причина такого изменения связана с ростом температуры и увеличением способности атмосферы удерживать влагу. Также уменьшается устойчивость атмосферы, что приводит к более частому возникновению конвективных явлений, вызывающих интенсивные ливни — через них атмосфера избавляется от избытка влаги.

Ранее ученые Уральского федерального университета предложили новый способ бороться с глобальным потеплением. Для этого будет использоваться растение мискантус, или веерник (многолетний злак), который способен быстро накапливать углерод, поглощая его из воздуха.

