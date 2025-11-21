Россиянам назвали способ отдохнуть 59 дней вместо 28-и в 2026 году

OneTwoTrip: В 2026 году можно отдохнуть 59 дней, взяв только 28 дней отпуска

У россиян в 2026 году появится возможность отдохнуть 59 дней, взяв при этом только 28 дней отпуска. Способ, как это сделать, назвали «Газете.Ru» в пресс-службе OneTwoTrip.

«По закону один из отпусков должен быть не меньше 14 дней, а остаток можно делить как угодно: взять целиком, разбить по неделе или присоединять по паре дней к выходным и праздникам. Мы предлагаем выбрать последний вариант, чтобы в течение года устроить себе несколько продолжительных каникул», — пояснила руководитель пресс-службы компании Елена Шелехова.

Новогодние праздники в следующем году продлятся с 31 декабря по 11 января, но работники, у которых остались неиспользованные дни отпуска за 2025 год, могут взять выходные 29 и 30 декабря.

Также в феврале и марте россияне отдохнут по три дня, так как День защитника Отечества выпадет на понедельник, а Международный женский день (суббота) перенесут на начало следующей недели. В компании рекомендуют взять четыре дня отпуска в один из таких периодов, чтобы сохранить выходные на оставшуюся часть года. В итоге граждане смогут отдохнуть с 21 февраля по 1 марта и с 7 по 15 марта.

Между майскими праздниками в новом году запланировано пять рабочих дней (между отдыхом с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая). Взяв отпуск в этот промежуток, россияне получат 11 дней отдыха.

Эксперты напомнили, что День России 12 июня выпадет на пятницу, так что получится три дня отдыха подряд. Если взять отпуск еще на четыре дня, получится полноценный отдых, в который можно будет устроить девятидневное путешествие.

Кроме того, остаток отпуска можно сохранить до ноября и потратить ближе ко Дню народного единства. Если добавить к нему отпускные дни 1, 2, 5 и 6 ноября, получатся мини-каникулы длиною в семь дней.

Ранее стало известно, что в 2026 году не будет ни одной шестидневной рабочей недели.