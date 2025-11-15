Россиянам рассказали о шестидневных рабочих неделях в 2026 году

Hh: Шестидневных рабочих недель в 2026 году не ожидается

Россиянам сообщили о том, что в 2026 году не ожидается шестидневных рабочих недель. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter.

В текущем году в России была лишь одна шестидневная рабочая неделя — в октябре. А вот в 2024 году жители страны три недели трудились по шесть дней подряд — в апреле, ноябре и декабре.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Россиян ожидают целых шесть длинных выходных за год: в январе, феврале, марте, мае, и июне.

