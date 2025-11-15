Россия
Россиянам рассказали о шестидневных рабочих неделях в 2026 году

Екатерина Щербакова
Фото: Freepik

Россиянам сообщили о том, что в 2026 году не ожидается шестидневных рабочих недель. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter.

В текущем году в России была лишь одна шестидневная рабочая неделя — в октябре. А вот в 2024 году жители страны три недели трудились по шесть дней подряд — в апреле, ноябре и декабре.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Россиян ожидают целых шесть длинных выходных за год: в январе, феврале, марте, мае, и июне.

«Лента.ру» собрала в одном материале все о новогодних праздниках — 2025-2026 года. Когда отдыхаем, какие праздники отмечаются, выгодно ли брать отпуск в это время и саме интересные идеи для отдыха.

