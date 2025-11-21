Россия
19:20, 21 ноября 2025Россия

Россиянин отсудил у больницы миллион рублей за смерть матери

В России мужчина отсудил у больницы миллион рублей за смерть матери
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожары в России

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Житель России отсудил у больницы миллион рублей за смерть матери. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

Женщины не стало в результате пожара, который разгорелся в стационаре из-за курения другой пациентки. Надзорные инстанции не раз обращали внимание администрации на нарушения, однако они устранены не были, отмечает канал.

В ходе рассмотрения дела в суде выяснилось, что в правилах внутреннего распорядка больницы запрет на курение установлен не был. Суд первой инстанции встал на сторону россиянина, попытка обжаловать решение не принесла ответчику результатов — решение осталось в силе.

Ранее жительница Ярославской области засудила больницу за забытую в ее теле дренажную трубку, из-за чего женщина 12 лет мучилась, жалуясь на боль в боку. Оказалось, что инородное тело находилось в ее брюшной полости после операции, проведенной в 2009-м году. Суд взыскал в пользу бывшей пациентки 700 тысяч рублей.

    Все новости