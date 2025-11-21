Российская студентка записала видео с признанием в серии поджогов

В Петербурге студентка призналась в поджогах вышек связи

В Петербурге студентка призналась в поджогах вышек связи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

На видео девушка рассказывает, что ее заставили совершить серию поджогов вышек сотовой связи. Всего от ее действий пострадали четыре такие вышки. Указания ей давал человек, который представился «Вторым» и сообщил, что работает на органы безопасности.

По данным канала, 22-летняя девушка рассказала, что ей угрожали и обещали привлечь к ответственности за финансирование украинских спецслужб, если она не выполнит их задания.

Студентка задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

Ранее сообщалось, что россиянин выслушал приговор за сожженные релейные шкафы.