Стало известно о смерти отправившегося на СВО для замаливания грехов россиянина

Житель Волгоградской области отправился на СВО замаливать грехи и умер

Житель Волгоградской области отправился на СВО и не выжил. О смерти бойца сообщает сетевое издание V1.ru в Telegram.

Речь идет о 31-летнем жителе населенного пункта Михайловка — отце троих детей. Он пробыл в зоне боевых действий около года.

Вдова военнослужащего рассказала, что муж ушел на СВО, чтобы «замолить грехи перед детьми». Что именно имела в виду россиянка, в сообщении издания не уточняется. За время службы солдат имел три ранения и был награжден медалью Суворова. Прощание с ним состоится 21 ноября.

