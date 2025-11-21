Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:10, 21 ноября 2025Россия

Стало известно о смерти отправившегося на СВО для замаливания грехов россиянина

Житель Волгоградской области отправился на СВО замаливать грехи и умер
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Житель Волгоградской области отправился на СВО и не выжил. О смерти бойца сообщает сетевое издание V1.ru в Telegram.

Речь идет о 31-летнем жителе населенного пункта Михайловка — отце троих детей. Он пробыл в зоне боевых действий около года.

Вдова военнослужащего рассказала, что муж ушел на СВО, чтобы «замолить грехи перед детьми». Что именно имела в виду россиянка, в сообщении издания не уточняется. За время службы солдат имел три ранения и был награжден медалью Суворова. Прощание с ним состоится 21 ноября.

Ранее стало известно о смерти участника первой совместной антинаркотической операции России и США в Афганистане в 2010 году и СВО Алексея Милованова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

    Врач призвал отказаться от трех популярных добавок в кофе

    Таксисты-мигранты устроили беспорядки на российском автовокзале

    Гоблин пожаловался на испортившуюся черную икру

    Курс биткоина резко опустился

    В Госдуме оценили взятие по контроль Купянска

    Международный аэропорт России ввел ограничения на полеты

    В тундре на севере России пропала семья с четырьмя маленькими детьми

    Американская гимнастка Байлз рассказала об увеличении груди

    МИД Китая высказался о поставках летальных вооружений сторонам конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости