Таксисты-мигранты устроили беспорядки на российском автовокзале

Бастрыкин поручил возбудить дело после хулиганства таксистов на автовокзале
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после агрессивных действий таксистов-мигрантов в отношении пассажиров Новоясеневского автовокзала. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Московские следователи возбудили дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Глава ГСУ СК России по столице должен представить доклад об установленных обстоятельствах.

В СК отметили, что в соцсетях сообщалось об агрессивном поведении мигрантов-таксистов в районе Новоясеневского автовокзала. Один из них даже напал на женщину и распылил перцовый баллончик.

Ранее в Петербурге 15-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья поджег машину российских силовиков.

