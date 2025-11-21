Бывший СССР
14:11, 21 ноября 2025

Токаев поддержал усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Токаев выразил поддержку усилиям Трампа по урегулированию украинского конфликта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в его усилиях по урегулированию конфликта на Украине. Слова казахстанского лидера передает его пресс-служба.

«В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, а также представленный им план», — заявил Токаев.

Он добавил, что Казахстан приветствует стремление Армении и Азербайджана к заключению мирного соглашения.

Ранее CNN со ссылкой на европейского дипломата сообщило, что план США по урегулированию конфликта на Украине застал Европу врасплох. Отмечается, что министерства иностранных дел в Европе и других странах обращались в Вашингтон за разъяснениями в связи с планом Трампа.

