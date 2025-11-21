Трампу предрекли недовольство американцев из-за плана по Украине

Axios: Американцы могут возмутиться из-за гарантий США для Украины

Американцы могут возмутиться из-за решения президента США Дональда Трампа предоставить Украине гарантии безопасности, схожие с таковыми у членов НАТО. Об этом пишет Axios.

«Этот план может вызвать недовольство Трампом у его союзников по движению "Америка прежде всего"», — утверждается в публикации.

По предположению издания, критика может быть вызвана тем фактом, что гарантии безопасности, изложенные в мирном плане США, обяжут американских военнослужащих защищать Украину в случае нового вооруженного конфликта.

Ранее стало известно, что мирный план США включает предоставление Украине гарантий безопасности, схожих с таковыми у членов НАТО.