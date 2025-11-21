Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:33, 21 ноября 2025Мир

Трампу предрекли недовольство американцев из-за плана по Украине

Axios: Американцы могут возмутиться из-за гарантий США для Украины
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американцы могут возмутиться из-за решения президента США Дональда Трампа предоставить Украине гарантии безопасности, схожие с таковыми у членов НАТО. Об этом пишет Axios.

«Этот план может вызвать недовольство Трампом у его союзников по движению "Америка прежде всего"», — утверждается в публикации.

По предположению издания, критика может быть вызвана тем фактом, что гарантии безопасности, изложенные в мирном плане США, обяжут американских военнослужащих защищать Украину в случае нового вооруженного конфликта.

Ранее стало известно, что мирный план США включает предоставление Украине гарантий безопасности, схожих с таковыми у членов НАТО.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

    В мирном плане США по Украине допустили изменения

    Трампу предрекли недовольство американцев из-за плана по Украине

    Медведчук раскрыл мечты уехавших в Россию украинцев

    Власти США вместе с мирным планом передали Украине еще один документ

    Москвичей предупредили о ледяных дождях и гололеде

    Женщин предупредили об опасных последствиях омоложения влагалища

    В Белом доме объяснили грубое обращение Трампа к журналистке

    В российском городе из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека

    Названы имена самого дорогого и самого дешевого российских артистов на Новый год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости