Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:17, 21 ноября 2025Экономика

Цены на бензин в России пошли вниз

Стоимость АИ-92 на Петербургской бирже упала на 5,36 % за неделю
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

За последнюю рабочую неделю оптовые цены на основные марки автомобильного бензина в России пошли вниз. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

В ходе торгов в пятницу, 21 ноября, стоимость тонны АИ-92 по территориальному индексу европейской части России опустилась до отметки 60 286 рублей. За неделю снижение составило 5,36 процента. Цена премиального сорта АИ-95 сократилась за отчетный период на 2,59 процента, до 71 055 рублей за тонну.

Несмотря на заметное удешевление основных видов бензина, говорить о преодолении топливного кризиса в России еще рано, сходятся во мнении эксперты. Негативные последствия атак украинских беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) все еще оказывают давление на внутренний рынок. В первой половине ноября Орский НПЗ, в частности, полностью прекратил переработку сырья из-за ремонта оборудования.

Именно значительное удорожание топлива в России осенью стало одной из главных причин сохранения инфляционных ожиданий населения на высоком уровне, утверждали в Центробанке. Нынешнее же снижение цен на основные виды бензина в стране вице-премьер Александр Новак объяснил в первую очередь сезонным сокращением спроса на внутреннем рынке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    Индийский истребитель разбился на глазах сотен очевидцев в Дубае. Катастрофу сняли на видео

    Стало известно о росте числа резервистов на энергообъектах в России

    Умеров раскрыл подробности переговоров с министром армии США

    В российском регионе проверят на вменяемость обвиняемого в покушении на детей учителя

    Предвещающего катаклизмы красивого сельдяного короля вынесло на берег

    В России нашли способ завозить машины из Европы

    Появились подробности жизни одной из жертв богородского маньяка

    Мировые цены на кофе резко упали

    «Евротройка» отвергла ключевые пункты мирного плана США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости