Цены на бензин в России пошли вниз

Стоимость АИ-92 на Петербургской бирже упала на 5,36 % за неделю

За последнюю рабочую неделю оптовые цены на основные марки автомобильного бензина в России пошли вниз. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

В ходе торгов в пятницу, 21 ноября, стоимость тонны АИ-92 по территориальному индексу европейской части России опустилась до отметки 60 286 рублей. За неделю снижение составило 5,36 процента. Цена премиального сорта АИ-95 сократилась за отчетный период на 2,59 процента, до 71 055 рублей за тонну.

Несмотря на заметное удешевление основных видов бензина, говорить о преодолении топливного кризиса в России еще рано, сходятся во мнении эксперты. Негативные последствия атак украинских беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) все еще оказывают давление на внутренний рынок. В первой половине ноября Орский НПЗ, в частности, полностью прекратил переработку сырья из-за ремонта оборудования.

Именно значительное удорожание топлива в России осенью стало одной из главных причин сохранения инфляционных ожиданий населения на высоком уровне, утверждали в Центробанке. Нынешнее же снижение цен на основные виды бензина в стране вице-премьер Александр Новак объяснил в первую очередь сезонным сокращением спроса на внутреннем рынке.