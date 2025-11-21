Мир
Фицо рассказал о значении подписания плана США по Украине

Фицо: Подписание плана США по Украине сделает Россию победителем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Christian Spicker / IMAGO / Global Look Press

Россия выйдет из украинского конфликта победителем, если план США по урегулированию ситуации будет подписан, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Он отметил, что всегда выступал против членства Украины в НАТО, за что неоднократно был подвергнут жесткой критике. По словам словацкого политика, сейчас отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс прописан в предполагаемом плане Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине.

«Если этот план будет подписан, то Россия выйдет из этой войны полным победителем и чрезвычайно морально и экономически укрепившейся», — рассказал он о значении возможного события.

Ранее Фицо заявил, что предоставление Украине кредитов за счет суверенных активов России приведет к тому, что конфликт затянется еще на два года.

