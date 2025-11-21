Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:06, 21 ноября 2025Мир

В Америке раскрыли главный признак падения ВСУ

Аналитик Дэвис: Украина может остаться без личного состава, боеприпасы кончаются
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Военный аналитик, подполковник Вооруженных сил (ВС) Соединенных штатов Америки (США) в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро могут остаться без личного состава.

По его мнению, конфликт скорее всего завершится именно тогда, когда у Украины просто закончатся люди.

«У Запада подходят к концу запасы боеприпасов, а Россия продолжает наращивать силы во всех категориях», — добавил Дэвис.

Ранее же постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя рассказал о том, что украинские подразделения на сегодняшний день несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

    Выявлен готовивший теракты против российских военнослужащих

    В Белом доме подтвердили отставку Келлога

    В России решили избавиться от квартиры уехавшей из страны солистки Мариинского театра

    Бывший сотрудник СБУ сделал громкое заявление о доходах Зеленского

    Самую красивую девушку мира едва не выгнали с конкурса «Мисс Вселенная» перед победой

    Раскрыты новые детали об использованном в стрельбе по певцу Талькову револьвере

    Киев исключил из мирного плана США один важный пункт

    В Америке раскрыли главный признак падения ВСУ

    Одна из жертв Джеффри Эпштейна рассказала о странной форме его пениса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости