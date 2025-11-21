Аналитик Дэвис: Украина может остаться без личного состава, боеприпасы кончаются

Военный аналитик, подполковник Вооруженных сил (ВС) Соединенных штатов Америки (США) в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро могут остаться без личного состава.

По его мнению, конфликт скорее всего завершится именно тогда, когда у Украины просто закончатся люди.

«У Запада подходят к концу запасы боеприпасов, а Россия продолжает наращивать силы во всех категориях», — добавил Дэвис.

Ранее же постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя рассказал о том, что украинские подразделения на сегодняшний день несут потери и стремительно теряют боеспособность.