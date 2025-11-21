Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:06, 21 ноября 2025Мир

Небензя рассказал о катастрофическом положении ВСУ на поле боя

Небензя: Украинские подразделения стремительно теряют боеспособность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Украинские подразделения на сегодняшний день несут потери и стремительно теряют боеспособность. Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания, пишет РИА Новости.

«Украинские подразделения продолжают нести значительные потери и стремительно терять боеспособность», — отметил он.

По его словам, ситуация на земле, то есть положение на фронте, для Вооруженных сил Украины продолжает оставаться тяжелым, «если не катастрофическим».

Ранее в Госдуме рассказали, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции для Вооруженных сил Украины на сегодняшний день аховая.

До этого в Кремле объяснили, что Россия будет продолжать СВО за неимением диалога с Украиной. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для Москвы главное — обеспечить безопасность России, а также выполнить задачи, стоящие перед народом страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    Выросшие дети секс-работниц рассказали о своем опыте

    Хирурги пришили ребенку пенис

    Apple заблокировала устройство блогеру из России

    Небензя описал ситуацию на Украине фразой из романа «Двенадцать стульев»

    Черногория введет визовые ограничения для россиян

    В России началась акция «Елка желаний»

    Зеленский предложил заменить главу Минюста

    Синоптик оценил площадь снежного покрова в России

    В США каннибала досрочно освободили из психбольницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости