Небензя: Украинские подразделения стремительно теряют боеспособность

Украинские подразделения на сегодняшний день несут потери и стремительно теряют боеспособность. Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания, пишет РИА Новости.

«Украинские подразделения продолжают нести значительные потери и стремительно терять боеспособность», — отметил он.

По его словам, ситуация на земле, то есть положение на фронте, для Вооруженных сил Украины продолжает оставаться тяжелым, «если не катастрофическим».

Ранее в Госдуме рассказали, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции для Вооруженных сил Украины на сегодняшний день аховая.

До этого в Кремле объяснили, что Россия будет продолжать СВО за неимением диалога с Украиной. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для Москвы главное — обеспечить безопасность России, а также выполнить задачи, стоящие перед народом страны.

