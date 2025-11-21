В Белом доме объяснили грубое обращение Трампа к журналистке

Левитт: Трамп назвал журналистку «свинкой» за вопрос об Эпштейне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал журналистку «свинкой» за вопрос о скандальном финансисте Джеффри Эпштейне из-за расстроенных ложными публикациям в СМИ чувств. Реакцию политика объяснила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, пишет ТАСС.

«Президент очень прям и честен со всеми в этой комнате. Вы все это видели, все это испытали. Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нем и администрации», — отметила она.

Так Левитт ответила на просьбу прокомментировать инцидент, который произошел на днях. По ее словам, прямой и честный глава Соединенных Штатов, который говорит в лицо, лучше, чем прошлый руководитель страны Джо Байден, который лгал.

Ранее Дональд Трамп назвал «свинкой» журналистку Кэтрин Люси, которая продолжала спрашивать о его возможных связях с обвиненным в секс-торговле Эпштейном.

До этого глава США заявил, что выгнал финансиста Джеффри Эпштейна из своего клуба, потому что считал его извращенцем. Трамп также назвал причастными к делу финансиста экс-президента США Билла Клинтона и бывшего министра финансов Ларри Саммерса.

Летом американские СМИ писали, что на протяжении 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Они познакомились примерно в 1990 году, когда финансист приобрел недвижимость рядом с Мар-а-Лаго.