17:19, 21 ноября 2025

В Конгрессе США пообещали инициировать импичмент Трампу

Конгрессмен Грин инициирует процедуру импичмента Трампу до Рождества
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член Палаты представителей от Демократической партии Эл Грин заявил, что намерен подготовить необходимые документы для того, чтобы инициировать импичменту главе Белого дома Дональду Трампу до рождественских каникул Конгресса США. Слова политика приводит Newsweek.

«Документы об инициации импичмента будут поданы до рождественских каникул (до 22 декабря — прим. «Ленты.ру»), обещаю вам это», — сказал Грин.

Ранее Грин уже выдвигал резолюцию об импичменте Трампу. 25 июня он предлагал Конгрессу отстранить американского лидера за нанесение ударов по Ирану без консультации с законодателями.

Также 5 февраля Грин заявлял, что работа для объявления импичмента главе Белого дома за «его гадкие предложения и подлые деяния» уже началась.

