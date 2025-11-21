В Минобороны России назвали цели ответных ударов по объектам Украины за неделю

Минобороны России отчиталось о шести групповых ударах по объектам Украины

За неделю с 15 по 21 ноября российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам Украины. Пораженные цели журналистам назвали в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским гражданским объектам поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу. Кроме того, атакованы используемая в интересах украинских военных транспортная инфраструктура, места сборки, хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.

Помимо этого, за неделю российские войска взяли под контроль 16 населенных пунктов, включая Купянск.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал жесткий ответ Вооруженных сил России в случае ударов ВСУ вглубь страны. Он напомнил, что Украина сейчас неспособна производить дальнобойные ракеты.