Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:25, 21 ноября 2025Россия

В Минобороны России назвали цели ответных ударов по объектам Украины за неделю

Минобороны России отчиталось о шести групповых ударах по объектам Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

За неделю с 15 по 21 ноября российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам Украины. Пораженные цели журналистам назвали в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским гражданским объектам поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу. Кроме того, атакованы используемая в интересах украинских военных транспортная инфраструктура, места сборки, хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.

Помимо этого, за неделю российские войска взяли под контроль 16 населенных пунктов, включая Купянск.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал жесткий ответ Вооруженных сил России в случае ударов ВСУ вглубь страны. Он напомнил, что Украина сейчас неспособна производить дальнобойные ракеты.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали мирный план США по Украине

    Министра спорта Михаила Дегтярева заметили в часах как у Путина

    Неподобающие действия курьера «ВкусВилла» попали на видео

    Россиян предупредили о сокращении грибных дождей

    В Кремле назвали важный шаг на пути к встрече Путина и Трампа

    На Западе заметили изменение позиции ЕС по Украине после плана США

    Военный эксперт назвал возможный срок остановки боевых действий на Украине

    В МИД России рассказали об освобождении задержанных в Баку россиян

    Учитель музыки отреагировал на обвинения в покушении на детей в российском регионе

    «Мы провели разведку». Великобритания утвердила план отправки войск на Украину. В чем он заключается?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости