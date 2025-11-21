Бывший СССР
В окружении Зеленского сделали намек по поводу его второго президентского срока

В Киеве намекают, что Зеленский не будет баллотироваться на второй срок
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

В Киеве высказались о возможности действующего президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Об этом пишет Politico со ссылкой на сотрудничавшие с украинским лидером анонимные источники.

«Люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, теперь намекают, что он, возможно, не будет баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование», — говорится в публикации.

Причинами этого собеседники издания назвали низкий уровень поддержки Зеленского, а также коррупционный кризис на Украине.

Ранее в США объяснили нахождение Зеленского у власти. По словам американского аналитика Марка Слебоды, украинский политик занимает свою должность потому, что в Вашингтоне говорят, что он должен делать это.

