В окружении Зеленского сделали намек по поводу его второго президентского срока

В Киеве высказались о возможности действующего президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Об этом пишет Politico со ссылкой на сотрудничавшие с украинским лидером анонимные источники.
«Люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, теперь намекают, что он, возможно, не будет баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование», — говорится в публикации.
Причинами этого собеседники издания назвали низкий уровень поддержки Зеленского, а также коррупционный кризис на Украине.
Ранее в США объяснили нахождение Зеленского у власти. По словам американского аналитика Марка Слебоды, украинский политик занимает свою должность потому, что в Вашингтоне говорят, что он должен делать это.