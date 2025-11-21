Мир
07:38, 21 ноября 2025Мир

В США объяснили нахождение Зеленского у власти

Аналитик Слебода: Пока США не скажут Зеленскому покинуть пост, он останется
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский по-прежнему руководит страной по указанию Вашингтона.

«Зеленский занимает свою должность потому, что США говорят, что он должен делать это. И пока они ему не скажут уходить, его не заменят», — пояснил эксперт.

По его мнению, скандал не повлияет и на поставки оружия и средств на Украину из Европы.

Слебода отметил, что европейцам придется ограничиться заявлениями для СМИ и требованиями к Зеленскому создать комиссию или начать новую антикоррупционную кампанию, чтобы решить проблему.

Он подчеркнул, что Киев остается «рассадником» коррупции, но европейцам все равно придется продолжать поставлять Украине деньги и оружие, независимо от того, кто будет у власти, поскольку у них нет возможности отступить.

В сентябре Зеленский заявил, что готов уйти со своей должности после окончания конфликта на Украине. «Если мы закончим войну с россиянами, я готов не идти [на выборы]. Потому что это не моя цель», — заявил Зеленский. По его словам, он может дать сигнал парламенту готовиться к выборам в случае прекращения огня.

