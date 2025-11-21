Нардеп Гончаренко: Срач в стране начался из-за Зеленского и его друзей

Срач на Украине, который в своем обращении потребовал прекратить президент Украины Владимир Зеленский, начался в стране из-за действий украинского лидера и его друзей. Так на требование Зеленского ответил в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Весь этот срач, вся эта сложная ситуация и этот самый сложный исторический момент в истории страны созданы именно из-за ваших действий и действий ваших друзей. Именно они воровали деньги», — заявил парламентарий.

Он добавил, что Зеленский осуществлял покровительство над коррупционерами и довел до того, что люди бегут с Украины через горы и подземные туннели.

Ранее Зеленский заявил, что Украина стоит перед выбором между 28 пунктами плана, предложенного США, и тяжелой зимой. Он заявил, что стране необходимо стать единой, а украинским политикам — «прекратить срач».