В России отреагировали на утвержденный план отправки британских войск на Украину

Колесник о британских войсках на Украине: Когда так говорят, обычно они уже там

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил, что британские войска могут уже находиться на Украине. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на утверждение министром обороны Соединенного Королевства Джона Хили плана отправки военных.

«Когда говорят, что будут отправлять войска, обычно эти войска уже там находятся», — отметил Колесник.

При этом депутат рассказал, что в вопросах украинского конфликта на сегодняшний день сплошной раздрай.

«США хочет одно, а Евросоюз свои интересы пытается соблюсти. Пока они там ругаются между собой и не могут прийти к общему знаменателю, в это время наши войска потихонечку поддавливают противника. Спокойно, ритмично, как говорит наш президент, потому что бережем людей. Решаем свои задачи. То есть здесь все в соответствии с наукой», — заключил он.

Ранее министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили утвердил план отправки войск на Украину. По его словам, основной целью британского контингента станет обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины непосредственно на украинской территории.