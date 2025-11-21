Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 21 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на утвержденный план отправки британских войск на Украину

Колесник о британских войсках на Украине: Когда так говорят, обычно они уже там
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил, что британские войска могут уже находиться на Украине. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на утверждение министром обороны Соединенного Королевства Джона Хили плана отправки военных.

«Когда говорят, что будут отправлять войска, обычно эти войска уже там находятся», — отметил Колесник.

При этом депутат рассказал, что в вопросах украинского конфликта на сегодняшний день сплошной раздрай.

«США хочет одно, а Евросоюз свои интересы пытается соблюсти. Пока они там ругаются между собой и не могут прийти к общему знаменателю, в это время наши войска потихонечку поддавливают противника. Спокойно, ритмично, как говорит наш президент, потому что бережем людей. Решаем свои задачи. То есть здесь все в соответствии с наукой», — заключил он.

Ранее министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили утвердил план отправки войск на Украину. По его словам, основной целью британского контингента станет обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины непосредственно на украинской территории.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    Индийский истребитель разбился на глазах сотен очевидцев в Дубае. Катастрофу сняли на видео

    Стало известно о росте числа резервистов на энергообъектах в России

    Умеров раскрыл подробности переговоров с министром армии США

    В российском регионе проверят на вменяемость обвиняемого в покушении на детей учителя

    Предвещающего катаклизмы красивого сельдяного короля вынесло на берег

    В России нашли способ завозить машины из Европы

    Появились подробности жизни одной из жертв богородского маньяка

    Мировые цены на кофе резко упали

    «Евротройка» отвергла ключевые пункты мирного плана США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости