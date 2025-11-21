Чепа: Текущая переговорная ситуация для Киева менее выгодна, чем в 2022 году

Нынешняя переговорная ситуация для Украины менее выгодна, чем была в марте 2022 года. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он напомнил, что тогда ситуация была совершенно другая. В соглашениях не было Херсонской и Запорожской областей.

«Но основные принципы тогдашнего стамбульского соглашения были построены на первопричинах, которые привели к конфликту. И НАТО, и русский язык, и нацификация, и вопросы, связанные с милитаризацией Украины, тоже там обсуждались», — пояснил парламентарий.

Депутат отметил, что условия для урегулирования украинского конфликта стали сложнее за прошедшие три года.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не смогут «дожать» до сдачи национальных интересов в рамках мирных переговоров. При этом он подчеркнул, что следующая неделя будет сложной, так как ожидаются тяжелые переговоры по мирному соглашению.