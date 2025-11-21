Бывший СССР
Зеленский оценил шансы «дожать» Киев по мирным переговорам

Зеленский: Киев не смогут дожать до сдачи национальных интересов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев не смогут «дожать» до сдачи национальных интересов в рамках мирных переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа», передает «Общественное» со ссылкой на участников мероприятия.

Как сообщили журналисты, глава государства заявил, что нет никаких оснований считать, что Киев смогут «дожать». Он сказал это в контексте обсуждения мирного плана, переданного США украинской стороне.

При этом он подчеркнул, что следующая неделя будет сложной, так как ожидаются тяжелые переговоры по мирному соглашению.

Владимир Зеленский официально получил от Вашингтона план мирного урегулирования конфликта 20 ноября. После этого он заявил, что намерен обсудить его с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщали Axios и другие западные СМИ, договор включает в себя 28 пунктов. В их числе вывод Вооруженных сил Украины со всей территории Донецкой и Луганской народных республик, а также признание Крыма и Донбасса частью России со стороны США.

