В школах российского региона несколько классов закрыли на карантин

В Башкирии пять классов закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРИ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В Башкирии пять классов закрыли на карантин из-за роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора республики Елена Шакирова, чьи слова приводит kp.ru.

Чиновница отметила, что грипп в регионе циркулирует уже третью неделю подряд. За последнюю неделю зафиксировали более 19 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Из них половину выявили среди детей.

По словам Шакировой, введение карантина в учебных заведениях — одна из мер, которые направлены на сдерживание распространения заболеваний.

Ранее стало известно, что случай заболевания бешенством домашнего животного выявлен в столичном районе Щукино. На данный момент там установили карантин.

