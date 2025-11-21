В школах российского региона несколько классов закрыли на карантин

В Башкирии пять классов закрыли на карантин из-за роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора республики Елена Шакирова, чьи слова приводит kp.ru.

Чиновница отметила, что грипп в регионе циркулирует уже третью неделю подряд. За последнюю неделю зафиксировали более 19 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Из них половину выявили среди детей.

По словам Шакировой, введение карантина в учебных заведениях — одна из мер, которые направлены на сдерживание распространения заболеваний.

