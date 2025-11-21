Мир
Во Франции сделали заявление об участии в конфликте на Украине

Политик Филиппо призвал французов не воевать за Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Charly Triballeau / Pool / Reuters

Французы не должны воевать за Украину, поэтому им нужно восстать против навязывания воли властей республики и Европейского союза (ЕС). С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Перед лицом военных безумцев, которые утром, днем и вечером говорят нам о "начале войны до 2028 года" (...) перед лицом Макрона, который хочет отменить президентские выборы 2027 года из-за войны; перед лицом ЕС, который хочет войны, чтобы иметь собственную армию (...) Мы говорим это и повторяем громче, чем когда-либо: "Макрон, мы не будем воевать за Украину! Давайте встанем!» — подчеркнул политик.

Филиппо отметил, что французы не должны участвовать в боевых действиях на Украине ни для коррупционеров, ни для Евросоюза.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что страна должна быть готова терять своих детей и претерпевать экономические лишения в борьбе с Россией. Он добавил, что приказал ВС «быть готовыми через три-четыре года» и призвал французов поддержать усилия военных в случае конфликта.

