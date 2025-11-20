Генштаб Франции призвал готовиться терять детей в борьбе с Россией

Генерал Мандон: Франция должна быть готова терять своих детей в борьбе с Россией

Франция должна быть готова терять своих детей и претерпевать экономические лишения в борьбе с Россией. Об этом заявил глава генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон, передает RTL.

«Если наша страна дрогнет, потому что она не готова согласиться терять своих детей, (…) страдать экономически, так как приоритет, например, будет отдаваться оборонному производству, если мы не готовы к этому, значит мы находимся под угрозой», — заявил генерал.

Мандон добавил, что он приказал вооруженным силам страны «быть готовыми через три-четыре года». Он также призвал французов поддержать усилия военных в случае конфликта.

Ранее Мандон обвинил Россию в нашествии постельных клопов во Франции.