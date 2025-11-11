Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:28, 11 ноября 2025Мир

Россию обвинили в нашествии клопов во Франции

Глава генштаба ВС Франции Мандон обвинил Россию в нашествии клопов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Manuel Ausloos / Reuters

Глава генштаба Вооруженных сил (ВС) Франции Фабьен Мандон обвинил Россию в нашествии клопов. С таким заявлением военный выступил в интервью французской газете Ouest-France.

«Россия изучила наши общества и знает, что наша сила — в единстве. Если ей удастся разделить нас или разобщить, она может одержать победу. Она уже пытается делать это с помощью дестабилизирующих действий», — сказал военный, отметив, что таким «дестабилизирующим действием» были «дела с постельными клопами».

Ранее французский политик Флориан Филиппо высмеял статью издания L'Express, пошутив про угрозу российских «кровожадных клопов».

Активное распространение постельных клопов во Франции зафиксировали осенью 2024 года. Насекомые захватили не только жилые дома, но также больницы, кинотеатры, библиотеки и общественный транспорт.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

    В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

    Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

    Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

    Экс-борцу с коррупцией российского региона вынесли приговор за взятку на сотни миллионов

    Фитнес-тренер раскрыла россиянкам простые способы сжечь жир на бедрах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости