Россию обвинили в нашествии клопов во Франции

Глава генштаба ВС Франции Мандон обвинил Россию в нашествии клопов

Глава генштаба Вооруженных сил (ВС) Франции Фабьен Мандон обвинил Россию в нашествии клопов. С таким заявлением военный выступил в интервью французской газете Ouest-France.

«Россия изучила наши общества и знает, что наша сила — в единстве. Если ей удастся разделить нас или разобщить, она может одержать победу. Она уже пытается делать это с помощью дестабилизирующих действий», — сказал военный, отметив, что таким «дестабилизирующим действием» были «дела с постельными клопами».

Ранее французский политик Флориан Филиппо высмеял статью издания L'Express, пошутив про угрозу российских «кровожадных клопов».

Активное распространение постельных клопов во Франции зафиксировали осенью 2024 года. Насекомые захватили не только жилые дома, но также больницы, кинотеатры, библиотеки и общественный транспорт.