12:24, 21 ноября 2025

Военкор показал колонну пленных бойцов ВСУ у Красноармейска

Военкор Астрахань показал колонну пленных бойцов ВСУ у Красноармейска
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские военные взяли в плен группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска (украинское название — Покровск). Кадры показал военный корреспондент Дмитрий Астрахань в Telegram.

«Прислали товарищи нестандартное видео с дорог красноармейского направления. (...) Немаленькую группу пленных ведут в тыл бойцы группировки войск "Центр"», — написал военкор.

На видео запечатлена колонна из почти 20 украинских военнослужащих, идущих за российской военной техникой. При каких обстоятельствах они попали в плен, а также на каком участке красноармейского направления — не уточняется.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские бойцы должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен. Доложить о выполнении данной задачи глава государства предложил начальнику Генерального штаба ВС России Валерию Герасимову.

