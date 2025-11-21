Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:23, 21 ноября 2025Экономика

Япония определилась с ценой оживления вялой экономики

AP: Япония потратит больше 135 миллиардов долларов на оживление экономики
Кирилл Луцюк

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Правительство Японии одобрило пакет мер, который предполагает выделение 21,3 триллиона иен (135,4 миллиарда долларов) на стимулирование экономики. Об этом сообщило Assotiated Press (AP).

Отмечается, что за счет таких масштабных государственных расходов Токио смягчит удар, нанесенный его экономике высокими американскими пошлинами на японский экспорт в США. Последний падал семь месяцев подряд. В то же время поставки в остальные страны мира выросли на 3,7 процента.

Еще одной проблемой стало падение акций японских компаний после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити высказалась о Тайване, спровоцировав тем самым ухудшение отношений с Китаем. КНР уже призвала своих граждан воздержаться от поездок в Японию. В пятницу индекс Nikkei 225 упал на 2,4 процента, в основном из-за активной продажи акций технологических компаний.

Материалы по теме:
«То, о чем ты мечтал» Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?
«То, о чем ты мечтал»Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?
22 июля 2024
Как получить визу в Японию в 2025 году? Правила въезда для россиян
Как получить визу в Японию в 2025 году?Правила въезда для россиян
13 января 2025

Одобренный пакет мер включает субсидии на энергоносители, снижение налога на бензин и другие шаги, призванные помочь потребителям, борющимся с растущей стоимостью жизни.

В свою очередь, издание Kyodo напомнило, что правительство Такаити планирует увеличить инвестиции в такие области, как судостроение и искусственный интеллект, рассчитывая, что вложения в эти сегменты будут способствовать долгосрочному экономическому росту страны. Впрочем, некоторые экономисты сомневаются в том, что политика Такаити даст позитивный эффект. Они считают, что стимулирование спроса в период инфляции может привести к еще большему росту цен.

В III квартале экономика Японии впервые за шесть кварталов сократилась, поскольку потребительские расходы замедлились на фоне роста цен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    Образ Мелании Трамп на приеме арабского принца в Белом доме вызвал споры в сети

    Подозрительный мужчина выслеживал детей в российском городе

    Под Москвой спор ребенка мигрантов с членом «Русской общины» попал на видео

    Индийский истребитель разбился на глазах сотен очевидцев в Дубае. Катастрофу сняли на видео

    Стало известно о росте числа резервистов на энергообъектах в России

    Умеров раскрыл подробности переговоров с министром армии США

    В российском регионе проверят на вменяемость обвиняемого в покушении на детей учителя

    Предвещающего катаклизмы красивого сельдяного короля вынесло на берег

    В России нашли способ завозить машины из Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости