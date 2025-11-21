Япония определилась с ценой оживления вялой экономики

AP: Япония потратит больше 135 миллиардов долларов на оживление экономики

Правительство Японии одобрило пакет мер, который предполагает выделение 21,3 триллиона иен (135,4 миллиарда долларов) на стимулирование экономики. Об этом сообщило Assotiated Press (AP).

Отмечается, что за счет таких масштабных государственных расходов Токио смягчит удар, нанесенный его экономике высокими американскими пошлинами на японский экспорт в США. Последний падал семь месяцев подряд. В то же время поставки в остальные страны мира выросли на 3,7 процента.

Еще одной проблемой стало падение акций японских компаний после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити высказалась о Тайване, спровоцировав тем самым ухудшение отношений с Китаем. КНР уже призвала своих граждан воздержаться от поездок в Японию. В пятницу индекс Nikkei 225 упал на 2,4 процента, в основном из-за активной продажи акций технологических компаний.

Одобренный пакет мер включает субсидии на энергоносители, снижение налога на бензин и другие шаги, призванные помочь потребителям, борющимся с растущей стоимостью жизни.

В свою очередь, издание Kyodo напомнило, что правительство Такаити планирует увеличить инвестиции в такие области, как судостроение и искусственный интеллект, рассчитывая, что вложения в эти сегменты будут способствовать долгосрочному экономическому росту страны. Впрочем, некоторые экономисты сомневаются в том, что политика Такаити даст позитивный эффект. Они считают, что стимулирование спроса в период инфляции может привести к еще большему росту цен.

В III квартале экономика Японии впервые за шесть кварталов сократилась, поскольку потребительские расходы замедлились на фоне роста цен.