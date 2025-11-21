Зумеры из США стали массово уходить в православие

NY Times: Молодые американцы массово уходят в православие

В США фиксируют повышенный интерес зумеров к православной церкви. Необычную тенденцию объясняет The New York Times.

Как пишет издание, молодые американцы, преимущественно юноши, стали массово уходить в православие. NY Times связывает это с правым поворотом в обществе. Журналисты утверждают, что в онлайн-сообществах американских православных часто можно увидеть антисемитстские и расистские сообщения. Из этого они делают вывод, что зумеры обращаются к православию, устав от левой повестки.

В результате, по словам опрошенных священников, им приходится объяснять новым прихожанам, что православное мировоззрение никак не связано с насильственной интернет-риторикой.

Консервативные американцы также объясняют свой интерес к этой конфессии христианства ее патриархальностью. «Православие обращается к мужской душе», — объяснил студент Джош Элкис. Как отмечает издание, православные священники выглядят мужественно: они отращивают бороды и заводят большие семьи.

По словам Элкиса, сейчас молодые люди находятся в кризисе, у них нет цели в жизни. «Православная церковь — единственная церковь, которая действительно усердно обучает мужчин и говорит: "Вот что вам нужно делать"», — добавил Элкис. Кроме того, православие привлекает зумеров своей строгостью. Им нравится бросать себе вызов: поститься и стоять на литургиях.

Журналисты отмечают, что поведение зумеров противоречат прогнозам ученых и религиозных лидеров. Те были уверены, что с каждым новым поколением интерес к вере будет снижаться. Молодые американцы доказали, что это не так. Они уже выделились в отдельную группу людей, которых прозвали «ортобро» (игра слов: соединение «ортодокс» и «бро» — производное от «брат» — прим. «Лента.ру»).

