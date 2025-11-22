Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:39, 22 ноября 2025Мир

Аналитик рассказал о борьбе на Украине

Аналитик Меркурис исключил намек на возможность получения репараций от России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Военный эксперт Александр Меркурис заявил, что шансы Украины получить от России репарации и раньше никто не рассматривал всерьез. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Меркурис напомнил, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский и его окружение испытывает трудности на фоне коррупционного скандала, поэтому исключил даже намек на возможность получения репараций от России

«Именно ситуация на фронтах в конечном итоге объясняет, почему европейские правительства и США сейчас так боятся предоставлять Украине дополнительное финансирование», — отметил он.

Эксперт указал, что успехи российских военных в зоне боевых действий усугубили внутриполитическую борьбу на Украине. По его мнению, враги украинского лидера «становятся все активнее и требуют свою долю пирога, пытаясь отодвинуть людей Зеленского в сторону».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поражение, политический крах и гражданская война». На Западе предрекли Зеленскому военный переворот на фоне скандала с коррупцией

    В России указали на желание Запада затягивать переговоры по Украине

    На Западе рассказали о проигрышном решении Зеленского и Европы в 2022 году

    Россиянам спрогнозировали курс рубля на зиму

    Еще один российский аэропорт ограничил полеты

    Конгрессвумен объявила об уходе из Конгресса

    Россиян призвали заменить счетчики электроэнергии на интеллектуальные приборы

    Над российским городом прогремели взрывы

    В Европе высказались о проблемах с российскими активами из-за плана США по Украине

    Аналитик рассказал о борьбе на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости