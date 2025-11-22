Силовые структуры
08:11, 22 ноября 2025
Силовые структуры

ФСБ обнаружила под Красноармейском схрон ВСУ с химическим оружием

Shot: ФСБ обнаружила под Красноармейском тайник ВСУ с химическим оружием

Фото: Pixabay

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнаружили под Красноармейском (Покровском) схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с химическим оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, из тайника были изъяты самодельные взрывные устройства, представляющие собой лабораторные пробирки с запрещенным химическим веществом «хлорпикрин», зарядами пластита и емкостями с бензином, которые при взрыве превращаются в боевое отравляющее вещество удушающего действия — фосген.

Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел. По его информации, приказы на боевое применение отдавал командир 108 отдельного штурмового батальона 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Ранее в Селидове Донецкой народной республике (ДНР) силовики обнаружили заминированный схрон украинских военных. Внутри тайника лежали пять болгарских гранатометов, три винтовки производства США, Германии и Чехии, два американских пулемета, 25 гранатометных выстрелов, три иностранные ручные гранаты, а также более двух тысяч патронов.

