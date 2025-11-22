Россия
13:09, 22 ноября 2025Россия

Россиянин на Mercedes сбил троих человек на пешеходном переходе и сбежал

В Алтайском крае водитель Mercedes сбил троих человек на переходе и сбежал
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Алтайском крае водитель Mercedes сбил троих человек на пешеходном переходе и сбежал. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, 30-летний россиянин сел за руль иномарки в нетрезвом виде. Он влетел в двух женщин и одного мужчину. Одна из пострадавших не выжила. Двое других были доставлены в больницу.

Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Скрывшегося водителя задержали. В ближайшее время его отвезут в суд для избрания меры пресечения.

До этого стало известно, что в Волгодонске арестовали на два месяца водителя, сбившего девушек на пешеходном переходе. 22-летний молодой человек пронесся на красный сигнал светофора, обеих горожанок спасти медикам не удалось.

    Все новости