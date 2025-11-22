Мир
16:46, 22 ноября 2025Мир

Рябков назвал стратегическую ошибку Запада

Рябков: Пренебрегая решимостью России, Запад совершает стратегическую ошибку
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Страны Запада совершают стратегическую ошибку, пренебрегая решимостью России. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«(...) по большому счету пренебрегая нашей решимостью действовать максимально энергично в защиту собственных интересов. Но это их (стран Запада — прим. «Ленты.ру») стратегическая ошибка», — отметил он.

По словам Рябкова, любые договоренности могут быть возможны только с учетом интересов России. Он подчеркнул, что отношения со странами Запада не могут выстраиваться ни в какой иной форме, кроме «ситуативного взаимопонимания».

Ранее дипломат Андрей Бакланов указал на желание Запада затягивать переговоры по Украине. Он отметил, что власти Киева и западные политики не готовы к содержательным переговорам.

