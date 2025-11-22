США разрешили операции с российскими банками для строительства АЭС в Венгрии

США разрешили операции с банками РФ в рамках проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Минфин США разрешил операции с российским банком для строительства атомной электростанции в Вангрии. Речь идет о лицензии на операции в рамках реализации проекта АЭС «Пакш-2», передает ТАСС.

Так, финансовые операции разрешены Центробанку России, Национальному клиринговому центру и ряду других российских банков.

Общая лицензия, действующая бессрочно, позволяет совершать транзакции, необходимые для реализации проекта, в том числе с участием российских банков и их дочерних структур.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что санкции не распространяются на строительство атомной электростанкции «Пакш-2». Глава ведомства отметил, что строительство, которым занимается российская компания, уже начато, и Венгрии необходимо завершить проект для обретения энергетической независимости.

