Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:10, 22 ноября 2025Экономика

США разрешили операции с российскими банками для строительства АЭС в Венгрии

США разрешили операции с банками РФ в рамках проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Фото: Pixabay

Минфин США разрешил операции с российским банком для строительства атомной электростанции в Вангрии. Речь идет о лицензии на операции в рамках реализации проекта АЭС «Пакш-2», передает ТАСС.

Так, финансовые операции разрешены Центробанку России, Национальному клиринговому центру и ряду других российских банков.

Общая лицензия, действующая бессрочно, позволяет совершать транзакции, необходимые для реализации проекта, в том числе с участием российских банков и их дочерних структур.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что санкции не распространяются на строительство атомной электростанкции «Пакш-2». Глава ведомства отметил, что строительство, которым занимается российская компания, уже начато, и Венгрии необходимо завершить проект для обретения энергетической независимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа по Украине. Президент России предупредил Киев о «неизбежных событиях» на фронте

    В Белом доме указали на слабую позицию Зеленского

    Жильцов дома в Петербурге эвакуировали из-за взорвавшейся батареи от электровелосипеда

    Стало известно о росте числа небоевых потерь в рядах ВСУ

    Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией России за четыре часа

    Автор биографии Зеленского раскрыл реакцию американских сенаторов на коррупционный скандал

    Бывшего адвоката Фейгина заочно арестовали за незаконное пересечение границы

    Трамп пригрозил Украине в случае отказа Зеленского от мирного плана

    Трамп высказался об опоздавшем со сделкой по урегулированию Зеленском

    Трамп предсказал Украине холодную зиму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости