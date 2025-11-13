Госсекретарь США уточнил срок действия исключений из антироссийских санкций для Венгрии

Рубио: Исключения из санкций против РФ для Венгрии введены сроком на год

Госсекретарь США Марко Рубио уточнил срок действия исключений из антироссийских санкций для Венгрии. Он заявил, что они введены сроком на один год, передает РИА Новости.

«Что касается трубопроводов для нефти и газа, то речь идет о продлении на один год, поскольку немедленное их отключение нанесло бы глубочайший ущерб экономике страны», — пояснил дипломат.

Рубио также сообщил, что санкции не распространяются на строительство атомной электростанкции «Пакш-2». Госсекретарь отметил, что строительство, которым занимается российская компания, уже начата, и Венгрии необходимо завершить проект для обретения энергетической независимости.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что Вашингтон разрешил Будапешту закупать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток» и отменил санкции против атомной электростанции (АЭС) «Пакш», строящейся в Венгрии по проекту Росатома. Он обратил внимание, что исключение будет действовать бессрочно.

Позже агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника опровергло слова премьера Венгрии, уточнив, что исключение будет действовать только один год.

